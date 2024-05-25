Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Байер» выиграл столько же трофеев при Алонсо, сколько за предыдущие 119 лет

25 Мая 2024 • 23:10 Комментировать
Кайзерслаутерн
0:1
Байер Л
окончен

Леверкузенский «Байер» оформил золотой дубль, взяв верх в финале Кубка Германии.

В прошедшей сегодня финальной встрече «фармацевты» обыграли «Кайзерслаутерн» – 1:0. Таким образом, в завершившейся кампании «Байеру» удалось завоевать и Бундеслигу, и Кубок Германии. Любопытно, что за первый полный сезон при Хаби Алонсо «Байер» выиграл столько же трофеев, сколько за предыдущие 119 лет существования в сумме. До недавних пор в копилке леверкузенцев значилось только два трофея – Кубок УЕФА и Кубок Германии, завоёванные в 1988 и 1993 году соответственно.

Напомним, что «Байеру» мог покориться требл, однако в финале Лиги Европы команда Алонсо уступила «Аталанте» (0:3). Это поражение так и осталось для «фармацевтов» единственным за весь сезон.

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Хаби Алонсо Байер

Новости по матчу

Сегодня, 25 Мая
23:17
«Байер» – пятый клуб в истории, оформивший золотой дубль в Германии
23:00
«Байер» выиграл Кубок Германии, проведя тайм вдесятером
20:30
«Кайзерслаутерн» - «Байер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 1
13:51
Хаби Алонсо побегал по улицам Берлина
03:17
Кайзерслаутерн - Байер: где смотреть прямую трансляцию онлайн
24 Мая
22:02
Ставка и прогноз на матч Кайзерслаутерн — Байер Кубка Германии — 25 мая 2024
19:37
Ставка и прогноз на матч Кайзерслаутерн — Байер Кубка Германии — 25 мая 2024
15:50
Прогноз на точный счёт матча Кайзерслаутерн — Байер Кубка Германии — 25 мая 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Хаби Алонсо прокомментировал поражение «Байера» в финале Лиги Европы Три сборные, которые могут выиграть чемпионат Европы — 2024 Гасперини обратился к Хаби Алонсо после крупной победы в финале Лиги Европы Роналду может перейти в европейский клуб Кроос рассказал, где будет жить после ухода из футбола Экс-игрок «Барселоны»: «Хаби Алонсо - вон» «Реал» не может объявить о переходе Мбаппе - названа причина Новый тренер уже выбрал звёздного новичка для «Баварии» Мбаппе или Холанн: Кроос сделал выбор на решающий пенальти в финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» принял решение по Гвардиоле
«Вильярреал» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:4 «Аталанта» - «Байер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 «Ахмат» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 Справились и без Миранчука: «Аталанта» нанесла «Байеру» первое поражение в сезоне и выиграла Лигу Европы! «Арсенал» в концовке вырвал победу у «Эвертона», но чемпионом не стал «Реал» - «Бетис»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Холанн уже превзошёл Месси на пике карьеры: Сможет ли норвежец затмить аргентинца Самое драматичное чемпионство «Зенита»! Бразильскими голами перебороли «Ростов» и стали первыми Чудо-гол Кудуса проблемой не стал: «Манчестер Сити» смял «Вест Хэм» и в 10-й раз стал чемпионом Англии Покер Сорлота не помог «Вильярреалу» одолеть мадридский «Реал»
Спортивные новости
Швейцария в серии буллитов обыграла Канаду и вышла в финал чемпионата мира Крикунов назвал главную проблему московского «Динамо» «Я не путаю спорт с политикой – я же не американец»: Крикунов – о вылете сборной США Канарейкин: «Спартак» готов к прыжку Крикунов оценил возвращение Мичкова в СКА Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 25 Мая
23:29 · Германия. Бундеслига
«Байер» проиграл всего 1 из 53 матчей сезона
23:17 · Германия. Бундеслига
«Байер» – пятый клуб в истории, оформивший золотой дубль в Германии
23:17 · Германия. Бундеслига
Определились все участники еврокубков от Германии
23:10 · Германия. Бундеслига
«Байер» выиграл столько же трофеев при Алонсо, сколько за предыдущие 119 лет
21:23 · Англия. Премьер-лига
Нагельсманн прокомментировал назначение Компани тренером «Баварии»
20:30 · Германия. Кубок
«Кайзерслаутерн» - «Байер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 1
16:11 · Германия. Бундеслига
Болельщики «Баварии» ошарашены новостью о назначении Компани главным тренером 1
13:57 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» договорилась с «Бёрнли» по компенсации Компани, цена вопроса – 10-12 миллионов евро 1
13:07 · Германия. Бундеслига
«Бавария» определилась со сроками назначения Компани
12:32 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг отказался говорить с представителями «Баварии» 1
10:43 · Германия. Бундеслига
Флик поставил перед собой цель – подписать в «Барселону» игрока «Баварии» 1
03:12 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, как «Бавария» пришла к решению назначить Компани
02:27 · Англия. Премьер-лига
В «Баварии» считают, что Тухель уже договорился с английским клубом
02:16 · Германия. Бундеслига
Флик намерен пригласить в «Барселону» игрока «Байера» 3
01:01 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола прокомментировал скорое назначение Компани в «Баварию»
Все новости
Рекомендуем