«Байер» выиграл столько же трофеев при Алонсо, сколько за предыдущие 119 лет

Леверкузенский «Байер» оформил золотой дубль, взяв верх в финале Кубка Германии.

В прошедшей сегодня финальной встрече «фармацевты» обыграли «Кайзерслаутерн» – 1:0. Таким образом, в завершившейся кампании «Байеру» удалось завоевать и Бундеслигу, и Кубок Германии. Любопытно, что за первый полный сезон при Хаби Алонсо «Байер» выиграл столько же трофеев, сколько за предыдущие 119 лет существования в сумме. До недавних пор в копилке леверкузенцев значилось только два трофея – Кубок УЕФА и Кубок Германии, завоёванные в 1988 и 1993 году соответственно.

Напомним, что «Байеру» мог покориться требл, однако в финале Лиги Европы команда Алонсо уступила «Аталанте» (0:3). Это поражение так и осталось для «фармацевтов» единственным за весь сезон.