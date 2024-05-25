Болельщики «Баварии» ошарашены новостью о назначении Компани главным тренером

«Бавария» достигла договорённости с «Бёрнли» по сумме компенсации за досрочный разрыв контракта с главным тренером Венсаном Компани.

Бельгийский специалист, по данным СМИ, сменит Томаса Тухеля в мюнхенском клубе.

После появления этой новости в социальных сетях пользователи «Баварии» начали делиться мнением о приходе Компани.

«Стоило Кейну перейти в «Баварию», они начали вести себя, как маленький клуб», - @UTDTrey

«Скажите, что это шутка», - @MunichFanpage

«Бавария» превращается в «Челси», - @thekingadjor

«В «Баварию» придёт Компани? Действительно устали брать титулы», - @CfcElegal

«Ему следует поехать хотя бы в Ньюкасл», - @heisdarken

«Зачем так сильно наказывать Кейна?» - @jacindunge

«Приход Кейна реально перевернул «Баварию» с ног на голову», - @Wi44187636Jenny

«Бавария» договорилась с «Бёрнли» по компенсации Компани, цена вопроса – 10-12 миллионов евро