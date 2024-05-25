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Флик уже выбрал звёздного игрока для «Барселона»

25 Мая 2024 • 14:59 Комментировать

Ожидается, что в ближайшее время Ханс-Дитер Флик станет главным тренером «Барселоны». На этом посту немецкий специалист заменит Хави, об отставке которого было объявлено накануне.

Как сообщает испанский Sports, Флик уже согласовал со спортивным директором клуба Деку некоторые планы по спортивному проекту. Приоритетной целью немецкого тренера является подписание полузащитника «Баварии» Йозуа Киммиха, отличающегося своей универсальностью.

Прошлым летом «Барселона» пыталась привести Киммиха, но финансовые проблемы помешали сделке осуществиться. Теперь ситуация другая, ведь контракт 29-летнего игрока с «Баварией» рассчитан до середины 2025 года. То есть ближайшим летом Йозуа можно купить за относительно небольшую цену. Речь может пойти о ценнике ниже 40 миллионов евро.

В то же время отмечается, что приоритетом для Киммиха остаётся «Бавария». Футболист хочет узнать, кто будет новым тренером, обсудить свою роль, а уже затем принимать решение по будущему. 

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Бавария Барселона Ханс-Дитер Флик Йозуа Киммих трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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