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«Бавария» определилась со сроками назначения Компани

25 Мая 2024 • 13:07 Комментировать

Мюнхенская «Бавария» определилась с тем, когда хочет назначить Венсана Компани на пост главного тренера. По информации от журналисты Саши Тавольери, идея руководства состоит в том, чтобы официально объявить о назначении Компани в ближайший понедельник.

Также сообщается, что презентация бельгийского специалиста в качестве нового тренера «Баварии» состоится в четверг. Ранее сообщалось, что Венсан также интересен лондонскому «Челси», но бельгиец предпочёл вариант с мюнхенцами.

Ранее Компани вернул «Бёрнли» из Чемпионшипа в Английскую премьер-лигу, но в минувшем сезоне не смог удержать команду в элитном дивизионе.

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Бавария Бёрнли Венсан Компани ещё теги
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