«Бавария» определилась со сроками назначения Компани

Мюнхенская «Бавария» определилась с тем, когда хочет назначить Венсана Компани на пост главного тренера. По информации от журналисты Саши Тавольери, идея руководства состоит в том, чтобы официально объявить о назначении Компани в ближайший понедельник.

Также сообщается, что презентация бельгийского специалиста в качестве нового тренера «Баварии» состоится в четверг. Ранее сообщалось, что Венсан также интересен лондонскому «Челси», но бельгиец предпочёл вариант с мюнхенцами.

Ранее Компани вернул «Бёрнли» из Чемпионшипа в Английскую премьер-лигу, но в минувшем сезоне не смог удержать команду в элитном дивизионе.