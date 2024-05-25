Флик поставил перед собой цель – подписать в «Барселону» игрока «Баварии»

Новый тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик хочет воссоединиться на «Камп Ноу» со своим бывшим подопечным по мюнхенской «Баварии». По информации от издания Sport, немецкий специалист хотел бы пригласить в стан «сине-гранатовых» опорного полузащитника Йозуа Киммиха.

28-летний хавбек пока не знает, где продолжит карьеру летом. У футболиста остаётся всего один год по контракту с «Баварией». Если соглашение не будет продлено в ближайшие месяцы, высока вероятность того, что мюнхенцы продадут полузащитника летом.

Ранее Киммих под руководством Флика выигрывал Лигу чемпионов в составе «Баварии». Это произошло в 2020 году, когда мюнхенцы также выиграли чемпионат и Кубок Германии.