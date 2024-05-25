Флик намерен пригласить в «Барселону» игрока «Байера»

Ханс-Дитер Флик хотел бы видеть в «Барселоне» футболиста леверкузенского «Байера».

О назначении немецкого специалиста на пост главного тренера «сине-гранатовых» должно быть объявлено в скором времени – он заменит недавно уволенного Хави Эрнандеса. Согласно сведениям Bar Canaletes, в ходе переговоров со спортивным директором Деку будущий наставник «Барселоны» сообщил, что заинтересован в подписании хавбека «Байера» Эсекьеля Паласиоса.

Стоимость 25-летнего аргентинца оценивается порталом Transfermarkt в 40 млн евро. В текущем сезоне полузащитник провёл 36 матчей за «фармацевтов», записав себе в актив шесть голов и пять результативных передач.