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Чемпионат Германии. Бундеслига

Флик намерен пригласить в «Барселону» игрока «Байера»

25 Мая 2024 • 02:16 Комментировать
Байер Л
2:1
Аугсбург

Ханс-Дитер Флик хотел бы видеть в «Барселоне» футболиста леверкузенского «Байера».

О назначении немецкого специалиста на пост главного тренера «сине-гранатовых» должно быть объявлено в скором времени – он заменит недавно уволенного Хави Эрнандеса. Согласно сведениям Bar Canaletes, в ходе переговоров со спортивным директором Деку будущий наставник «Барселоны» сообщил, что заинтересован в подписании хавбека «Байера» Эсекьеля Паласиоса.

Стоимость 25-летнего аргентинца оценивается порталом Transfermarkt в 40 млн евро. В текущем сезоне полузащитник провёл 36 матчей за «фармацевтов», записав себе в актив шесть голов и пять результативных передач.

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