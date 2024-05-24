«Барселона» нацелилась на немецкого вратаря

Голкипер бременского «Вердера» Мио Бакхаус попал в сферу интересов «Барселоны».

20-летний футболист провёл завершившийся сезон в Нидерландах, где на правах аренды выступал за вылетевший из элитного дивизиона «Волендам». Согласно информации журналиста Патрика Бергера, в подписании Бакхауса заинтересована «Барселона» – немец японского происхождения рассматривается на роль дублёра Марка-Андре тер Штегена. Скауты каталонского гранда неоднократно посещали матчи с участием молодого вратаря по ходу текущей кампании.

Мио Бакхаус пропустил 80 голов в 34 поединках за «Волендам». За первую команду «Вердера» игрок пока не дебютировал.