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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Барселона» нацелилась на немецкого вратаря

24 Мая 2024 • 23:18 Комментировать
Вердер
4:1
Бохум

Голкипер бременского «Вердера» Мио Бакхаус попал в сферу интересов «Барселоны».

20-летний футболист провёл завершившийся сезон в Нидерландах, где на правах аренды выступал за вылетевший из элитного дивизиона «Волендам». Согласно информации журналиста Патрика Бергера, в подписании Бакхауса заинтересована «Барселона» – немец японского происхождения рассматривается на роль дублёра Марка-Андре тер Штегена. Скауты каталонского гранда неоднократно посещали матчи с участием молодого вратаря по ходу текущей кампании.

Мио Бакхаус пропустил 80 голов в 34 поединках за «Волендам». За первую команду «Вердера» игрок пока не дебютировал.

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