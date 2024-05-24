Будущее опытного защитника дортмундской «Боруссии» Матса Хуммельса до сих пор остаётся неопределённым. Контракт немца со «шмелями» заканчивается по итогу текущего сезона, а новый стороны пока что не подписали.

По информации Bild, два итальянских топ-клуба в лице «Милана» и «Ювентуса» заинтересованы в бесплатном подписании Матса в обойму своего центра обороны. Отмечается, что Италия якобы будет привлекательным местом жительства для Хуммельса, поскольку его сын и бывшая жена в настоящее время живут в Мюнхене, столице «Баварии» и расстояние от Милана или Турина до Мюнхена не больше, чем до Дортмунда.