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Чемпионат Германии. Бундеслига

Два итальянских топ-клуба интересуются Хуммельсом слухи

24 Мая 2024 • 17:37 Комментировать

Будущее опытного защитника дортмундской «Боруссии» Матса Хуммельса до сих пор остаётся неопределённым. Контракт немца со «шмелями» заканчивается по итогу текущего сезона, а новый стороны пока что не подписали.

По информации Bild, два итальянских топ-клуба в лице «Милана» и «Ювентуса» заинтересованы в бесплатном подписании Матса в обойму своего центра обороны. Отмечается, что Италия якобы будет привлекательным местом жительства для Хуммельса, поскольку его сын и бывшая жена в настоящее время живут в Мюнхене, столице «Баварии» и расстояние от Милана или Турина до Мюнхена не больше, чем до Дортмунда.

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Евро-Футбол.Ру,
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