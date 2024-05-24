Френки де Йонг остаётся на радаре у «Баварии»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Френки де Йонг всё ещё интересен мюнхенской «Баварии». По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, «красная машина» продолжает следить за нидерландцем.

Ранее сообщалось, что «Бавария» летом может предпринять попытки оформить трансфер полузащитника, который до сих пор отказывается подписывать новый контракт с «Барселоной». Напомним, руководство требует от Френки подписать соглашение, по которому будет зарабатывать гораздо меньше. Тем не менее, хавбека не устраивают условия руководства.

Френки ранее оценивался «Барселоной» в 90 миллионов евро.