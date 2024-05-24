Новость о переходе Роналду в «Байер» оказалась фейком

Появившаяся информация о возможном переходе нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду в леверкузенский «Байер» оказалась неправдивой. Инсайдер, опубликовавший эту новость, не привел никаких источников информации.

Ранее подобная новость была опубликована в аккаунте LLF со ссылкой на Bild. Однако журналисты немецкого издания заявили, что подобной публикации у них не было. Примечательно, что название LLF расшифровывается как La Liga Frauds (мошенники из Ла Лиги).

Роналду выступает в Саудовской Аравии с января 2023 года. Срок действующего контракта между Криштиану и «Аль-Насром» рассчитан до середины 2025 года.