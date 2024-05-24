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Компани хочет пригласить в «Баварию» полузащитника из Эредивизии

24 Мая 2024 • 10:26 Комментировать

Бывший капитан «Манчестер Сити» Венсан Компани в скором времени должен стать главным тренером мюнхенской «Баварии». Как сообщает инсайдер Рик Эльфринк, бельгийский специалист хотел бы пригласить на «Альянц Арену» полузащитника ПСВ Эйндховен Жоана Бакайоко.

По информации от источника, прошлым летом Компани пытался заполучить Бакайоко в «Бёрнли», но бельгийский хавбек принял решение остаться в ПСВ. Более того, клуб из Эйндховена не получил удовлетворительное предложение от «Бёрнли».

В минувшем розыгрыше чемпионата Нидерландов 21-летний Бакайоко отметился 12 голами и 9 ассистами, что помогло ПСВ завоевать золотые медали.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария ПСВ Венсан Компани Жоан Бакайоко трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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