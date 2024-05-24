В «Байере» знают клуб, в который уйдёт Хаби Алонсо

В леверкузенском «Байере» готовы к уходу главного тренера Хаби Алонсо. Как информирует Relevo, руководство немецкого клуба считает, что испанский специалист перейдет на работу в мадридский «Реал» в следующем году.

Источник подчеркивает, что в «королевском» клуба также ждут прихода испанского специалиста, который будет призван заменить у руля команды Карло Анчелотти. При этом контракт итальянца со «сливочными» рассчитан до лета 2026 года. Если Анчелотти продолжит показывать высокие результаты, то «Реал» может отложить назначение Алонсо.

Под руководством Хаби «Байер» стал чемпионом Бундеслиги в этом сезоне.