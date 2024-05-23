«Фортуна» разорвала оборону «Бохум» в гостевом стыковом матче

В немецком футболе состоялся первый стыковой матч за право стать 16-й командой Бундеслиги в новом сезоне. «Бохум» провалил домашний поединок против «Фортуны». На 13-й минуте Христос Цолис с углового закрутил мяч в штангу, мяч отскочил в ногу защитника и оказался в сетке - 0:1. После перерыва Феликс Клаус здорово прорвался к воротам и с линии штрафной бил под планку - парировано. После перехвата мяча Ао Танака сыграл на Цолиса, проникающий пас на Клауса, а тот пробил в противоход голкиперу - 0:2. Цолис со штрафного метров с 25 нанес опасный удар, вратарь выручил, но тут же Янник Энгельхардт добавил мяч в сетку - 0:3. Клаус с разворота метров с семи с рикошетом попал в перекладину, а Цолис на добивании умудрился промахнуться.

«Фортуна» разгромила кризисный «Бохум» и сделала шаг к возвращению в элиту спустя четыре года.