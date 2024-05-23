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Чемпионат Германии. Бундеслига

Бо Свенссон согласился возглавить берлинский «Унион»

23 Мая 2024 • 23:25 Комментировать

Берлинский «Унион», сохранивший прописку в Бундеслиге, возглавит Бо Свенссон, бывший главный тренер «Майнца». Об этом сообщает Sky Sports DE. Официальное объявление о назначении ожидается в ближайшие дни.

Столичный клуб вступил со Свенссоном в переговоры после того, как «Униону» удалось спастись в борьбе за выживание в чемпионате страны. Команда по дополнительным показателям оказалась сильнее «Бохума» и заняла 15-е место турнирной таблицы.

44-летний тренер возглавлял «Майнц» с 2021 по 2023 годы. Ранее до «Майнца» в качестве тренера трудился в австрийском «Лиферинге».

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Евро-Футбол.Ру,
Бо Свенссон Унион Берлин
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