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Ольмо попал в шорт-лист «Баварии» на лето

23 Мая 2024 • 22:05 Комментировать

Испанский игрок атаки «РБ Лейпцига» Дани Ольмо попал в шорт-лист мюнхенской «Баварии» на летнее трансферное окно. Об этом в своей соцсети сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Романо отмечает, что Макс Эбрель, спортивный директор «Баварии» хорошо знает Ольмо по работе «РБ Лейпциге». Сумма выкупа испанца у «быков» этим летом, напомним, составляет 60 млн евро.

Ранее сообщалось о том, что «Барселоне», которую в последнее время связывают с Ольмо, будет непросто подписать испанского игрока.

Дани в прошедшем сезоне смог забить восемь голов и оформить пять голевых передач за «быков» в прошедшем немецком сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Дани Ольмо
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