Нападающий Криштиану Роналду может вернуться в европейский футбол. Как сообщает TodoFichajes со ссылкой на саудовского журналиста Альхаза Мутаба, привести Роналду в клуб хочет главный тренер «Байера» Хаби Алонсо.

По данным источника, Алонсо уверен в том, что опытный Роналду поможет «Байеру» в Бундеслиге и Лиге чемпионов. Как известно, леверкузенцы в этом сезоне стали чемпионами Германии впервые в истории.

В настоящий момент 39-летний Роналду выступает за саудовский «Аль-Наср». Поверить в том, что летом португалец вернётся в Европу, сейчас непросто. Будем и дальше следить за новостями.

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