Тео Эрнандес близок к переходу из «Милана» в другой топ-клуб

Защитник Тео Эрнандес близок к тому, чтобы перебраться из «Милана» в «Баварию». Об этом на своих страницах рассказывает издание Marca.

Отмечается, что приезд Эрнандеса в Мюнхен откроет возможность для трансфера Альфонсо Дэвиса в «Реал». Слухи давно связывают канадского футболиста с мадридским грандом.

Тео Эрнандесу 26 лет, специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают француза в 60 миллионов евро.

В сезоне 2023/2024 Эрнандес провёл за «Милан» 45 официальных матчей. В них Тео записал на свой счёт пять голов и одиннадцать результативных передач на партнёров.