«Бавария» договорилась с новым тренером, но есть одна проблема

Появилась новая информация о работе «Баварии» по назначению нового тренера. Журналист Кристиан Фальк написал в социальных сетях о том, что спортивный директор мюнхенского клуба Макс Эберль уже провёл личную встречу с Венсаном Компани. Стороны согласовали условия сделки.

Теперь идут переговоры между «Баварией» и «Бёрнли». Проблема в том, что мюнхенский клуб предлагает за Компани компенсацию в 10 миллионов евро, а «Бёрнли» требует вдвое больше – 20 миллионов.

Напомним, что по завершению сезона 2023/2024 пост главного тренера «Баварии» покинул Томас Тухель. Мюнхенцы завершили сезон без трофеев.