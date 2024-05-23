Экс-главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» назвал открытие сезона-2023/24 в тренерском цехе.

«Безусловно, Хаби Алонсо можно назвать открытием сезона. Но знаете, как бывает, он показал себя, а всё познаётся в сравнении. Если будет стабильно продолжаться второй сезон, третий, тогда можно сказать уже, что он профессионал, и более громкие слова подбирать. Пока что он открытие этого сезона», — сказал Балахнин.

«Байер» под руководством Хаби Алонсо стал победителем Бундеслиги впервые в истории. 22 мая клуб в финале Лиги Европы потерпел поражение от «Аталанты» со счётом 0:3.