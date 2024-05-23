«Баварии» не интересен Почеттино

Бывший тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино не интересен мюнхенской «Баварии». По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, на данный момент немецкая команда не контактировала с аргентинским специалистом.

Отмечается, что «Бавария» интересовалась Почеттино в прошлом, но пока Маурисио не входит в число кандидатов на вакантную должность. Мюнхенский клуб с большой долей вероятности назначит новым тренером Венсана Компани, который в минувшем розыгрыше АПЛ не смог удержать «Бёрнли» в элите.

Напомним, Почеттино финишировал с «Челси» на шестом месте в чемпионате Англии. Маурисио и клуб решили расстаться по обоюдному согласию.