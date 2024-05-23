Баллак оценил готовность Вирца перейти в «Реал»

«Флориан готов к «Реалу». Этот парень способен заиграть в «королевском» клубе. Яркий пример - Джуд Беллингем. Он перешел из «Боруссии» и стал намного сильнее, играя в одной команде с лучшими», - передает слова Баллака Bild.