Баллак оценил готовность Вирца перейти в «Реал»

Бывший футболист сборной Германии Михаэль Баллак высказался о шансах полузащитника леверкузенского «Байера» Флориана Вирца перебраться в мадридский «Реал».
«Флориан готов к «Реалу». Этот парень способен заиграть в «королевском» клубе. Яркий пример - Джуд Беллингем. Он перешел из «Боруссии» и стал намного сильнее, играя в одной команде с лучшими», - передает слова Баллака Bild.
В завершившемся сезоне чемпионата Германии Флориан провел 32 встречи за «фармацевтов». 21-летний полузащитник записал на свой счет 11 забитых мячей и 11 результативных передач. Стоимость хавбека составляет 110 миллионов евро.
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