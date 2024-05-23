«Реал» может потратить 60 млн евро за замену Кроосу – названо имя

Мадридский «Реал» ищет замену полузащитнику Тони Кроосу, который принял решение о завершении карьеры. 34-летний немец повесит бутсы на гвоздь после домашнего чемпионата Европы – 2024.

По информации журналистов AS, в поле зрения «королевского» клуба находится полузащитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Йозуа Киммих. Контракт хавбека с немецким грандом рассчитан до лета следующего года. Его потенциальный трансфер оценивается в 60 миллионов евро.

В минувшем розыгрыше Бундеслиги Киммих провел 28 матчей. Полузащитник забил один гол и сделал шесть голевых передач.

«Реал» может продать звёздного нападающего в английский гранд