Экс-игрок «Барселоны»: «Хаби Алонсо - вон»

Бывший английский футболист, поигравший за каталонскую «Барселону», Гари Линекер прокомментировал крупное поражение леверкузенского «Байера» в финале Лиги Европы с «Аталантой». Немецкий клуб проиграл со счетом 0:3.

«Алонсо – вон», - оставил сообщение Линекер в своих социальных сетях.

Стоит отметить, что это первое поражение леверкузенского коллектива в нынешнем сезоне. Беспроигрышная серия подопечных Хаби Алонсо составляла 51 матч.

В этом сезоне «Байер» досрочно стал чемпионом Бундеслиги. В заключительном матче команда сыграет против «Кайзерслаутерна» в финале Кубка Германии.