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Чемпионат Германии. Бундеслига

Экс-игрок «Барселоны»: «Хаби Алонсо - вон»

23 Мая 2024 • 08:19 Комментировать (1)

Бывший английский футболист, поигравший за каталонскую «Барселону», Гари Линекер прокомментировал крупное поражение леверкузенского «Байера» в финале Лиги Европы с «Аталантой». Немецкий клуб проиграл со счетом 0:3.

«Алонсо – вон», - оставил сообщение Линекер в своих социальных сетях.

Стоит отметить, что это первое поражение леверкузенского коллектива в нынешнем сезоне. Беспроигрышная серия подопечных Хаби Алонсо составляла 51 матч.

В этом сезоне «Байер» досрочно стал чемпионом Бундеслиги. В заключительном матче команда сыграет против «Кайзерслаутерна» в финале Кубка Германии.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Хаби Алонсо Гари Линекер Байер ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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ингерман
23 Мая 2024 в 08:35
ай мона по-аглицки написаць, что он сказав?.. а то пахожа на вольнасти перивода.. А-ха-ха-ха! )))
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