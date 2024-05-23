«Байер» впервые в сезоне пропустил больше двух голов за матч

Леверкузенский «Байер» провалил финальную встречу Лиги Европы против «Аталанты» (0:3).

Команда Хаби Алонсо так и не нашла ответа на хет-трик форварда соперников Адемолы Лукмана. Для «фармецевтов» это первое поражение за 52 матча с начала сезона во всех турнирах, также леверкузенцы впервые за всю кампанию пропустили три мяча за одну игру. Ворота «Байера» поражали по два раза в 11 случаях, но никому не удавалось сделать это трижды.

Примечательно и то, что «Аталанта» стала лишь второй командой, ни разу не пропустившей от «Байера» в текущем сезоне. Прежде это удавалось только «Боруссии» Мёнхенгладбах, удержавшей нулевую ничью в январском поединке Бундеслиги.