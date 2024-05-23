«Байер» прервал 51-матчевую серию без поражений в сезоне

Вечером среды в финальном матче Лиги Европы УЕФА сошлись «Аталанта» из Бергамо и леверкузенский «Байер». Победу неожиданно для многих одержала именно итальянская команда, да ещё и разгромно – помог хет-трик Адемолы Лукмана (3:0).

Таким образом, «Байер» прервал свою легендарную серию без поражений во всех турнирах. Она насчитывала 51 матч подряд и прервалась на 52-м, в финальном матче еврокубка.

Тем не менее, команда Хаби Алонсо ещё может взять второй трофей по итогу сезона. В выходные «фармацевты» сыграют против «Кайзерслаутерна» в финальном матче Кубка Германии.

Больше информации о том, как проходил дублинский финал Лиги Европы – в нашем ревью.