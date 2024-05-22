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Кроос высказался о периоде, проведённом в «Баварии» и «Байере»

22 Мая 2024 • 22:39 Комментировать
Байер Л
2:1
Аугсбург

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос, принявший решение о завершении карьеры, высказался о своих предыдущих клубах.

Звёздный хавбек пополнил ряды «сливочных» летом 2014 года. До этого футболист выступал на родине, где защищал цвета «Баварии», а также набирался опыта в аренде в составе «Байера».

«Мои клубы до «Реала»? Именно тот опыт, который я получил в своих предыдущих клубах, придал мне необходимых качеств для перехода сюда, в этом нет никаких сомнений», – цитирует Madrid Xtra 34-летнего игрока.

Напомним, Тони Кроос повесит бутсы на гвоздь после домашнего для сборной Германии Евро-2024.

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