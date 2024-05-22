«Бавария» близка к подписанию звезды «Штутгарта»

Вингер «Штутгарта» Крис Фюрих намерен попробовать силы в «Баварии».

Мюнхенцы давно претендуют на 26-летнего футболиста, однако интерес к нему также проявляют представители Английской премьер-лиги и дортмундская «Боруссия». По обновлённым данным Kicker, сам Фюрих всё ещё предпочитает вариант с переходом в «Баварию». Стоимость потенциального трансфера оценивается в 25-30 млн евро.

Крис Фюрих записал на свой счёт восемь забитых мячей и семь голевых передач в 34 поединках «Штутгарта» в завершившемся розыгрыше Бундеслиги. Контракт лидера атаки «швабов» рассчитан до середины 2028 года.