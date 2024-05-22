Рангник объяснил, почему отказал «Баварии»

Наставник сборной Австрии Ральф Рангник ответил на вопрос, почему отказался возглавить «Баварию».

— Конечно, это решение было непростым, но мы очень много сил вложили в в сборную Австрии для выхода на Евро. Совмещать посты было бы невозможно, поэтому я прислушался к сердцу и остался в команде, — приводит слова Рангника Sky Sport Austria.

На данный момент главным тренером «Баварии» является Томас Тухель. Пока неизвестно, продолжит ли он работу с мюнхенским клубом в новом сезоне.

По итогам минувшего сезона «Бавария» заняла третье место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 72 очка в 34 встречах.