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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» выбрала главного кандидата на пост тренера

22 Мая 2024 • 14:55 Комментировать

«Бавария» наверняка хочет поскорее закрыть вопрос с новым главным тренером после неудачи с несколькими кандидатами. Как сообщает журналист немецкого Sky Флориан Плеттенберг, мюнхенский клуб продолжает переговоры с Венсаном Компани из «Бёрнли»

Именно Компани «Бавария» определила как главного кандидата – боссы клуба Макс Эберль и Кристоф Фройнд хотят видеть этого специалиста у руля команды. Сам 38-летний бельгиец открыт к работе в Мюнхене. При этом полной договорённости между «Баварией» и Компани пока нет.

Что касается Маурисио Почеттино, то «Бавария» собрала информацию, но обсуждений пока не было. Сейчас клуб сосредоточен на переговорах с Компани.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Венсан Компани Маурисио Почеттино ещё теги
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