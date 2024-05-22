«Бавария» выбрала главного кандидата на пост тренера

«Бавария» наверняка хочет поскорее закрыть вопрос с новым главным тренером после неудачи с несколькими кандидатами. Как сообщает журналист немецкого Sky Флориан Плеттенберг, мюнхенский клуб продолжает переговоры с Венсаном Компани из «Бёрнли»

Именно Компани «Бавария» определила как главного кандидата – боссы клуба Макс Эберль и Кристоф Фройнд хотят видеть этого специалиста у руля команды. Сам 38-летний бельгиец открыт к работе в Мюнхене. При этом полной договорённости между «Баварией» и Компани пока нет.

Что касается Маурисио Почеттино, то «Бавария» собрала информацию, но обсуждений пока не было. Сейчас клуб сосредоточен на переговорах с Компани.