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Чемпионат Германии. Бундеслига

Левандовски рассказал, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов

22 Мая 2024 • 13:55 Комментировать
Севилья
...
Барселона
26.05 22:00

Нападающий каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски рассказал, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов. Напомним, в решающем матче турнира мадридский «Реал» сыграет с дортмундской «Боруссией», в составе которой Левандовски в своё время дважды становился чемпионом Германии.

«Я буду поддерживать «Боруссию». 11 лет назад я играл за Дортмунд в финале Лиги чемпионов на «Уэмбли». Я помню дорогу на пути к стадиону и всю атмосферу. Грядущий матч будет последним для Марко Ройса, который оставил наследие. Несмотря на то, что в соперниках у «Боруссии» будет «Реал» Мадрид, иногда случаются вещи, которые сложно вообразить. Буду держать кулаки за «Боруссию», – цитирует Левандовски Barca Universal.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Боруссия Дортмунд Роберт Левандовски ещё теги

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