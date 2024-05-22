Нападающий каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски рассказал, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов. Напомним, в решающем матче турнира мадридский «Реал» сыграет с дортмундской «Боруссией», в составе которой Левандовски в своё время дважды становился чемпионом Германии.

«Я буду поддерживать «Боруссию». 11 лет назад я играл за Дортмунд в финале Лиги чемпионов на «Уэмбли». Я помню дорогу на пути к стадиону и всю атмосферу. Грядущий матч будет последним для Марко Ройса, который оставил наследие. Несмотря на то, что в соперниках у «Боруссии» будет «Реал» Мадрид, иногда случаются вещи, которые сложно вообразить. Буду держать кулаки за «Боруссию», – цитирует Левандовски Barca Universal.