Топ-клуб Серии А провёл переговоры по Гирасси

В среду утром состоялась встреча представителей «Милана» и «Штутгарта». Согласно информации Milan News, одной из тем был возможный трансфер нападающего «швабов» Серу Гирасси.

28-летний Гирасси сильно провёл сезон 2023/2024, забив 30 голов в 30 матчах чемпионата и Кубка Германии. В действующем контракте гвинейца прописана опция выкупа за 17,5 миллиона евро.

В то же время отмечается, что представители «Милана» и «Штутгарта» поговорили и о других футболистах.

Добавим, что «Штутгарт» занял в чемпионате Германии второе место и получил путёвку в Лигу чемпионов.