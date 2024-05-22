Ташуев: «С удовольствием бы согласился возглавить «Баварию»

Сергей Ташуев, экс-тренер ряда российских команд, заявил, что согласился бы возглавить «Баварию».

Напомним, последним местом работы Ташуева был «Факел», из которого он был уволен в прошлом месяце.

- Позвали бы меня туда сейчас, c удовольствием согласился бы возглавить «Баварию» (смеется). Но наших тренеров не позовут, - цитирует экс-наставника «Факела» «РБ Спорт».

В СМИ ранее сообщалось, что несколько известных зарубежных тренеров отказались тренировать мюнхенскую «Баварию».

«Бавария» по итогам этого сезона впервые за долгие годы не выиграла ни одного трофея, в Бундеслиге клуб занял третью строчку, а в Лиге чемпионов вылетел на стадии полуфинала.