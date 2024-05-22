Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

​В «Байере» вспомнили Чалханоглу

22 Мая 2024 • 03:38 Комментировать

В прошлом турецкий полузащитник Хакан Чалханоглу выступал в «Байере», это было несколько лет тому назад. В 2024 году «Байер» выиграл чемпионат Германии, а Чалханоглу стал чемпионом Италии. Симон Рольфес, спортивный директор «Байера», воздал должное бывшему игроку клуба:

- Никогда не сомневался в качествах Хакана, хотя у нас он играл на другой позиции. Он, правда, тогда не любил бегать назад, в основном только вперёд. Он не был очень быстрым. Но, сменив позицию, он очень сильно изменился.  В этом он очень похож на Тони Крооса. Но это не единственное сходство между ними, кстати, - цитирует слова Рольфееса Bild Leverkusen.


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Симон Рольфес Хакан Чалханоглу
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола назвал команду, которую будет тренировать в новом сезоне Стало известно, где Джикия продолжит карьеру Карпин назвал команду, которую будет тренировать в новом сезоне «Бавария» приняла решение по Зидану «Манчестер Сити» сравнялся с «Манчестер Юнайтед» по количеству чемпионских титулов в АПЛ в XXI веке Анчелотти отреагировал на четыре пропущенных гола Луниным перед финалом Лиги чемпионов Тренер «Ливерпуля» Клопп сделал заявление о будущем Клопп назвал лучшего тренера мира Гвардиола высказался после исторического чемпионства «Манчестер Сити» Морган - о Клоппе: «Одно чемпионство за 8 лет не делает его великим для АПЛ»
«Вильярреал» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:4 «Ахмат» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 Скучнейший матч, серия пенальти и суперфинал: «Зенит» опять не смог победить, но выбил ЦСКА из Кубка России «Арсенал» в концовке вырвал победу у «Эвертона», но чемпионом не стал Холанн уже превзошёл Месси на пике карьеры: Сможет ли норвежец затмить аргентинца Чудо-гол Кудуса проблемой не стал: «Манчестер Сити» смял «Вест Хэм» и в 10-й раз стал чемпионом Англии Покер Сорлота не помог «Вильярреалу» одолеть мадридский «Реал» 21 команда уже вышла в Лигу чемпионов – полный список Тренер «Реала» Анчелотти принял решение по Модричу и Кроосу «Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
Спортивные новости
Стали известны четвертьфинальные пары чемпионата мира-2024 Канада обыграла Чехию и стала победителем группы А на чемпионате мира по хоккею Как сильно на российский хоккей влияет отсутствие национальной сборной на чемпионате мира «Эдмонтон» в седьмом матче обыграл «Ванкувер» и вышел в финал Западной конференции НХЛ Медведев опустился на пятое место в рейтинге АТР Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 22 Мая
03:38 · Германия. Бундеслига
​В «Байере» вспомнили Чалханоглу
00:44 · Англия. Премьер-лига
Тухель готов вернуться в «Челси»
00:35 · Германия. Бундеслига
Хаби Алонсо – об уходе Крооса: «Правильное решение» 1
00:23 · Германия. Бундеслига
Хаби Алонсо: «За последние полтора года в «Байере» произошли удивительные вещи» 1
21 Мая
22:58 · Германия. Бундеслига
«Барселоне» будет трудно подписать Ольмо 1
22:23 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Штутгарта» не возглавит «Челси» после ухода Почеттино
22:07 · Германия. Бундеслига
«ПСЖ» не продаст Хави Симонса, на которого претендует «Барселона»
21:31 · Англия. Премьер-лига
Дортмундская «Боруссия» интересуется опытным игроком «Брайтона» слухи
21:14 · Германия. Бундеслига
«Реал» сосредоточится на подписании звезды Бундеслиги
18:23 · Россия. Премьер-лига
Селюк: «Возможно, Бундеслига – не самый лучший чемпионат для Сперцяна»
13:01 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» начала переговоры с новым тренером - известно имя
12:48 · Россия. Премьер-лига
«Боруссия» нашла замену Ройсу в России
11:03 · Англия. Премьер-лига
Агент Шешко: «Клиент интересен клубам из Саудовской Аравии, АПЛ и Серии А»
10:37 · Англия. Премьер-лига
Эмерсон Роял не интересен «Баварии»
10:11 · Англия. Премьер-лига
«Боруссия» готовит первый летний трансфер - названо имя игрока
Все новости
Рекомендуем