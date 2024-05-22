​В «Байере» вспомнили Чалханоглу

В прошлом турецкий полузащитник Хакан Чалханоглу выступал в «Байере», это было несколько лет тому назад. В 2024 году «Байер» выиграл чемпионат Германии, а Чалханоглу стал чемпионом Италии. Симон Рольфес, спортивный директор «Байера», воздал должное бывшему игроку клуба:

- Никогда не сомневался в качествах Хакана, хотя у нас он играл на другой позиции. Он, правда, тогда не любил бегать назад, в основном только вперёд. Он не был очень быстрым. Но, сменив позицию, он очень сильно изменился. В этом он очень похож на Тони Крооса. Но это не единственное сходство между ними, кстати, - цитирует слова Рольфееса Bild Leverkusen.