Хаби Алонсо – об уходе Крооса: «Правильное решение»

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо рассказал, что думает о решении Тони Крооса повесить бутсы на гвоздь.

Последним матчем 34-летнего немца за «Реал» станет финал Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии». С футболом полузащитник попрощается летом, когда завершится домашнее для сборной Германии Евро-2024.

«Это правильное решение, – цитирует Madrid Xtra Алонсо, также выступавшего за «Реал» в прошлом. – Я его понимаю, он закончит с футболом на пике, и Германия сможет насладиться его игрой на Евро. Кроос – выдающийся футболист, икона, пример для всех. Он ознаменовал собой целое поколение», – заявил испанец на пресс-конференции в преддверии финала Лиги Европы между «Байером» и «Аталантой».