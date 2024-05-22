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Чемпионат Германии. Бундеслига

Хаби Алонсо – об уходе Крооса: «Правильное решение»

22 Мая 2024 • 00:35 Комментировать (1)
Байер Л
2:1
Аугсбург

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо рассказал, что думает о решении Тони Крооса повесить бутсы на гвоздь.

Последним матчем 34-летнего немца за «Реал» станет финал Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии». С футболом полузащитник попрощается летом, когда завершится домашнее для сборной Германии Евро-2024.

«Это правильное решение, – цитирует Madrid Xtra Алонсо, также выступавшего за «Реал» в прошлом. – Я его понимаю, он закончит с футболом на пике, и Германия сможет насладиться его игрой на Евро. Кроос – выдающийся футболист, икона, пример для всех. Он ознаменовал собой целое поколение», – заявил испанец на пресс-конференции в преддверии финала Лиги Европы между «Байером» и «Аталантой».

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1) Все комментарии
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Francisco Gento
22 Мая 2024 в 00:54
Удачи Алонсо 29 мая в Афинах!
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