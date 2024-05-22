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Хаби Алонсо: «За последние полтора года в «Байере» произошли удивительные вещи»

22 Мая 2024 • 00:23 Комментировать (1)
Аталанта
...
Байер Л
1 4.50 X 3.85 2 1.85
Через 20 ч. 11 мин.

Рулевой «Байера» Хаби Алонсо ответил на вопросы об успехах своей команды в преддверии финала Лиги Европы.

В среду «фармацевты» могут сделать предпоследний шаг на пути к треблу и беспроигрышному сезону. Коллектив из Леверкузена сыграет против итальянской «Аталанты» в финале Лиги Европы.

«Моя тренерская карьера только начинается. Посмотрим, что произойдёт в дальнейшем. За последние полтора года в «Байере» произошли удивительные вещи – мы приняли много удачных решений с точки зрения построения команды и химии между игроками. Сейчас у нас есть уверенность и правильный настрой. Настало время сложить всё воедино и отдать все силы», – цитирует Football Italia Алонсо.

Матч «Байер» – «Аталанта» стартует в 22:00 по московскому времени.

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АТАЛАНТА БАЙЕР Л
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Комментарии (1) Все комментарии
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Francisco Gento
22 Мая 2024 в 00:56
И ещё раз - удачи Алонсо 29 мая в Афинах
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