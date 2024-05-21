«Барселоне» будет трудно подписать Ольмо

«Барселона» вряд ли сможет оформить трансфер полузащитника «РБ Лейпцига» Дани Ольмо.

26-летний футболист заинтересован в возвращении в каталонский клуб. «Барселона» по-прежнему считает испанца одной из трансферных целей, но вероятность сделки оценивается не слишком высоко. Как отмечает журналист Луис Рохо, «сине-гранатовым» будет трудно успеть найти средства, необходимые для трансфера, до 15 июля, когда завершится срок действия отступных игрока в размере 60 млн евро.

Дани Ольмо записал на свой счёт восемь забитых мячей и пять результативных пасов в 25 поединках за «РБ Лейпциг» в завершившейся кампании.