Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«ПСЖ» не продаст Хави Симонса, на которого претендует «Барселона»

21 Мая 2024 • 22:07 Комментировать
Мец
0:2
ПСЖ

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Хави Симонс не будет продан грядущим летом.

Нидерландский футболист провёл успешный сезон, выступая за «РБ Лейпциг» на правах аренды. Интерес к 21-летнего восходящей звезде проявляют гранды европейского футбола, однако «ПСЖ» не продаст игрока, докладывает Le Parisien. Тем не менее, как отмечает источник, вариант с очередной арендой по-прежнему не исключён.

Интерес к Хави Симонсу, оценённому порталом Transfermarkt в 80 млн евро, приписывается «Барселоне», «Арсеналу» и «Баварии», также в повторной аренде атакующего хавбека заинтересован «РБ Лейпциг».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ РБ Лейпциг Хави Симонс трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 21 Мая
22:07
«ПСЖ» не продаст Хави Симонса, на которого претендует «Барселона»
20 Мая
00:30
Во Франции команда вылетела из Лиги 1 по правилу гостевого гола - объясняем ситуацию
00:10
«ПСЖ» без Мбаппе обыграл «Мец»
19 Мая
21:30
«Мец» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2
21:22
Мбаппе не попал в стартовый состав «ПСЖ» на последний матч сезона
16:43
Луис Энрике ответил на вопрос о ситуации Хави в «Барселоне» 1
03:25
Мец - ПСЖ: где смотреть прямую трансляцию онлайн
18 Мая
22:56
Ставка и прогноз на матч Мец — ПСЖ чемпионата Франции — 19 мая 2024
11:35
Мукиэле должен покинуть «ПСЖ» в летнее трансферное окно
17 Мая
20:07
Мбаппе: «То, что меня ждёт впереди, будет волшебным»
08:19
«Монако» Головина уже в Лиге чемпионов: какие интриги остались в чемпионате Франции
16 Мая
22:56
Кампуш останется в «ПСЖ», несмотря на уход Мбаппе
22:41
Дешам – о следующем клубе Мбаппе: «Килиан давно сделал свой выбор» 1
12:56
Ставка и прогноз на точный счёт матча Мец — ПСЖ чемпионата Франции — 19 мая 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола назвал команду, которую будет тренировать в новом сезоне Стало известно, где Джикия продолжит карьеру Карпин назвал команду, которую будет тренировать в новом сезоне «Бавария» приняла решение по Зидану «Манчестер Сити» сравнялся с «Манчестер Юнайтед» по количеству чемпионских титулов в АПЛ в XXI веке Анчелотти отреагировал на четыре пропущенных гола Луниным перед финалом Лиги чемпионов Тренер «Ливерпуля» Клопп сделал заявление о будущем Клопп назвал лучшего тренера мира Гвардиола высказался после исторического чемпионства «Манчестер Сити» Морган - о Клоппе: «Одно чемпионство за 8 лет не делает его великим для АПЛ»
«Вильярреал» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:4 «Ахмат» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 Скучнейший матч, серия пенальти и суперфинал: «Зенит» опять не смог победить, но выбил ЦСКА из Кубка России Холанн уже превзошёл Месси на пике карьеры: Сможет ли норвежец затмить аргентинца Чудо-гол Кудуса проблемой не стал: «Манчестер Сити» смял «Вест Хэм» и в 10-й раз стал чемпионом Англии «Арсенал» в концовке вырвал победу у «Эвертона», но чемпионом не стал Покер Сорлота не помог «Вильярреалу» одолеть мадридский «Реал» 21 команда уже вышла в Лигу чемпионов – полный список Тренер «Реала» Анчелотти принял решение по Модричу и Кроосу «Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
Спортивные новости
Канада обыграла Чехию и стала победителем группы А на чемпионате мира по хоккею Как сильно на российский хоккей влияет отсутствие национальной сборной на чемпионате мира «Эдмонтон» в седьмом матче обыграл «Ванкувер» и вышел в финал Западной конференции НХЛ Медведев опустился на пятое место в рейтинге АТР Немков высказался о победе Усика над Фьюри Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 21 Мая
22:58 · Германия. Бундеслига
«Барселоне» будет трудно подписать Ольмо 1
22:23 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Штутгарта» не возглавит «Челси» после ухода Почеттино
22:07 · Германия. Бундеслига
«ПСЖ» не продаст Хави Симонса, на которого претендует «Барселона»
21:31 · Англия. Премьер-лига
Дортмундская «Боруссия» интересуется опытным игроком «Брайтона» слухи
21:14 · Германия. Бундеслига
«Реал» сосредоточится на подписании звезды Бундеслиги
18:23 · Россия. Премьер-лига
Селюк: «Возможно, Бундеслига – не самый лучший чемпионат для Сперцяна»
13:01 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» начала переговоры с новым тренером - известно имя
12:48 · Россия. Премьер-лига
«Боруссия» нашла замену Ройсу в России
11:03 · Англия. Премьер-лига
Агент Шешко: «Клиент интересен клубам из Саудовской Аравии, АПЛ и Серии А»
10:37 · Англия. Премьер-лига
Эмерсон Роял не интересен «Баварии»
10:11 · Англия. Премьер-лига
«Боруссия» готовит первый летний трансфер - названо имя игрока
09:43 · Германия. Бундеслига
Тренер «Баварии» Тухель решил, в какой стране хочет продолжить карьеру
20 Мая
22:41 · Германия. Бундеслига
«Бавария» хочет перехватить игрока у «Барселоны»
20:56 · Англия. Премьер-лига
Инсайдер Романо назвал ещё одного тренера, которого обсуждали в «Баварии»
20:49 · Англия. Премьер-лига
Назван неожиданный кандидат на пост тренера «Баварии» 2
Все новости
Рекомендуем