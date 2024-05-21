«ПСЖ» не продаст Хави Симонса, на которого претендует «Барселона»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Хави Симонс не будет продан грядущим летом.

Нидерландский футболист провёл успешный сезон, выступая за «РБ Лейпциг» на правах аренды. Интерес к 21-летнего восходящей звезде проявляют гранды европейского футбола, однако «ПСЖ» не продаст игрока, докладывает Le Parisien. Тем не менее, как отмечает источник, вариант с очередной арендой по-прежнему не исключён.

Интерес к Хави Симонсу, оценённому порталом Transfermarkt в 80 млн евро, приписывается «Барселоне», «Арсеналу» и «Баварии», также в повторной аренде атакующего хавбека заинтересован «РБ Лейпциг».