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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Реал» сосредоточится на подписании звезды Бундеслиги

21 Мая 2024 • 21:14 Комментировать
Байер Л
2:1
Аугсбург

Мадридский «Реал» запланировал громкий трансфер на следующий год.

Как известно, «королевский гранд» давно следит за прогрессом Флориана Вирца, выступающего за леверкузенский «Байер». По обновлённой информации Relevo, «Реал» решил полностью сосредоточиться на приобретении 21-летнего атакующего полузащитника в следующем году. Поспорить за немца предстоит с «Баварией», которая ранее называлась главным претендентом на восходящую звезду.

Контракт Флориана Вирца с «Байером» рассчитан до 2027 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость лидера «фармацевтов» в 110 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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