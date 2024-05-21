Тренер «Баварии» Тухель решил, в какой стране хочет продолжить карьеру

Немецкий специалист Томас Тухель определился со своими ближайшими карьерными планами. Ожидается, что наставник покинет пост главного тренера мюнхенской «Баварии».

По сообщениям в социальных сетях инсайдера Флориана Плеттенберга, наставник рассматривает два варианта. Тухель может взять паузу в карьере или же трудоустроиться в одном из клубов Английской премьер-лиги. Ранее он работал на туманном Альбионе в лондонском «Челси», который привел к победе в Лиге чемпионов.

Напомним, что трудовое соглашение Томаса с «Баварией» рассчитано до середины следующего года. Стороны могут расторгнуть контракт по обоюдной договоренности.