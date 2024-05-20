«Бавария» хочет перехватить игрока у «Барселоны»

Топ-клубы Европы строят планы на трансферное лето. В последние недели в прессе активно писали о возможном переходе Хави Симонса в «Барселону». Права на атакующего полузащитника принадлежат «ПСЖ», но текущий сезон он проводит в «РБ Лейпциге» в аренде.

Сообщалось о том, что Симонс хочет оказаться именно в «Барселоне», ведь ранее он прошёл через академию каталонцев. Теперь Sky Info рассказывает о желании подписать Хави со стороны «Баварии». В то же время отмечается, что провернуть сделку мюнхенцам будет сложно – клуб до сих пор не нашёл нового тренера, а Симонс хотел бы определиться с командой на следующий сезон ещё до Евро-2024.

Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего Хави Симонса в 80 миллионов евро.