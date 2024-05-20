«Бавария» заплатит Тухелю за увольнение – известна сумма

В феврале «Бавария» объявила об уходе Томаса Тухеля с поста главного тренера по завершению сезона. После того, как мюнхенцы не смогли договориться с несколькими специалистами, клуб пытался сохранить Тухеля, но стороны не договорились.

Как сообщает авторитетный журналист Флориан Плеттенберг, Тухель получит от «Баварии» выходное пособие в размере 10 миллионов евро. Контракт тренера будет расторгнут, то есть потенциальному новому клубу не придётся ничего согласовывать с мюнхенцами.

Стоит отметить, что в последние недели слухи активно связывают Томаса Тухеля с «Манчестер Юнайтед».