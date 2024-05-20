Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Гюлер может уйти из «Реала» - назван возможный клуб игрока

20 Мая 2024 • 20:13 Комментировать (1)

Арда Гюлер показывает хороший уровень игры в последних матчах. Но в «Реале» понимают, что для полноценного развития в следующем сезоне полузащитнику нужно больше игрового времени. Поэтому в Мадриде набирает силу вариант с уходом Гюлера в другой клуб на правах аренды.

Как сообщает TodoFichajes, справки на Гюлера уже навёл «Байер». Леверкузенцы хотят усилить и расширить свой состав, ведь после исторического первого чемпионства в Бундеслиге они будут представлять Германию в Лиге чемпионов.

Отмечается, что конкретных переговоров по 19-летнему Гюлеру «Байер» пока не вёл – они могут начаться в ближайшие недели.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Арда Гюлер Байер трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Francisco Gento
20 Мая 2024 в 20:20
Турчонок Гюлер пригодится и в Реале
Гвардиола назвал команду, которую будет тренировать в новом сезоне Стало известно, где Джикия продолжит карьеру Назван возможный следующий клуб Джикии в РПЛ Лунин сказал Анчелотти, как отреагирует на выход Куртуа в финале Лиги чемпионов Президент «Реала» Перес принял решение о будущем Модрича «Барселона» нашла известного тренера на замену Хави Бубнов назвал точный счёт матча «Ахмат» - «Зенит» Криштиану Роналду установил новый рекорд Звезда «Реала» Модрич решил, за какой клуб хочет играть Тренер «Барселоны» Хави уверенно назвал свой клуб на новый сезон
«Вильярреал» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:4 «Ахмат» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 Скучнейший матч, серия пенальти и суперфинал: «Зенит» опять не смог победить, но выбил ЦСКА из Кубка России «Реал» - «Алавес»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 Чудо-гол Кудуса проблемой не стал: «Манчестер Сити» смял «Вест Хэм» и в 10-й раз стал чемпионом Англии Холанн уже превзошёл Месси на пике карьеры: Сможет ли норвежец затмить аргентинца Покер Сорлота не помог «Вильярреалу» одолеть мадридский «Реал» «Арсенал» в концовке вырвал победу у «Эвертона», но чемпионом не стал 21 команда уже вышла в Лигу чемпионов – полный список Тренер «Реала» Анчелотти принял решение по Модричу и Кроосу
Спортивные новости
Медведев опустился на пятое место в рейтинге АТР Немков высказался о победе Усика над Фьюри Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира Швёнтек выиграла турнир в Риме, переиграв в финале Соболенко Янчук поделился ожиданиями от поединка между Швёнтек и Соболенко на турнире в Риме Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 20 Мая
20:13 · Германия. Бундеслига
Гюлер может уйти из «Реала» - назван возможный клуб игрока 1
18:15 · Германия. Бундеслига
Боатенг рассказал о неприличной шутке Клоппа 1
17:30 · Германия. Бундеслига
Берлинский «Унион» ведёт переговоры с бывшим тренером «Майнца»
17:10 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет заработать больше 50 млн евро на трансфере Санчо
16:30 · Германия. Бундеслига
В Бундеслиге выбрали лучшего игрока сезона
15:45 · Германия. Бундеслига
Коман получил новую травму, его участие на Евро-2024 под угрозой
08:55 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» может купить игрока «Байера» за 60 млн евро
06:36 · Германия. Бундеслига
Хаби Алонсо высказался об историческом достижении «Байера»
19 Мая
16:35 · Англия. Премьер-лига
«РБ Лейпциг» работает над продлением контракта с Шешко – игрок интересен клубам АПЛ
12:34 · Германия. Бундеслига
«Бавария» приняла решение по Зидану 2
09:09 · Германия. Бундеслига
Тухель назвал причину крупного поражения «Баварии» 3
09:03 · Германия. Бундеслига
«Бавария» получила отказ от очередного тренера – известно имя
08:43 · Германия. Бундеслига
Нойер ответил, уговаривал ли «Баварию» не увольнять Тухеля
08:26 · Германия. Бундеслига
Нойер высказался о провальном сезоне «Баварии»
04:26 · Германия. Бундеслига
​Мюллер сравнялся с Майером, повторив рекорд «Баварии»
Все новости
Рекомендуем