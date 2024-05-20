Гюлер может уйти из «Реала» - назван возможный клуб игрока

Арда Гюлер показывает хороший уровень игры в последних матчах. Но в «Реале» понимают, что для полноценного развития в следующем сезоне полузащитнику нужно больше игрового времени. Поэтому в Мадриде набирает силу вариант с уходом Гюлера в другой клуб на правах аренды.

Как сообщает TodoFichajes, справки на Гюлера уже навёл «Байер». Леверкузенцы хотят усилить и расширить свой состав, ведь после исторического первого чемпионства в Бундеслиге они будут представлять Германию в Лиге чемпионов.

Отмечается, что конкретных переговоров по 19-летнему Гюлеру «Байер» пока не вёл – они могут начаться в ближайшие недели.