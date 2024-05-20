Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Боатенг рассказал о неприличной шутке Клоппа

20 Мая 2024 • 18:15 Комментировать (1)

Кевин-Принс Боатенг по ходу своей игровой карьеры пересекался с Юргеном Клоппом. Экс-футболист дортмундской «Боруссии» вспомнил, как Клопп однажды неприлично пошутил над ним.

«Однажды я купил новые туфли. Они были зелёного цвета, цвета лягушки. Клопп проходил мимо меня, пукнул и сказал: «Ух ты, какие классные туфли, они даже издают звуки!» - рассказ Боатенга приводится на портале Reddit.

Напомним, что в воскресенье Юрген Клопп провёл последний матч в качестве главного тренера «Ливерпуля». Команда обыграла на своём поле «Вулверхэмптон» со счётом 2:0. Клопп решил взять паузу в своей тренерской карьере.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 1
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Кевин-Принс Боатенг Юрген Клопп ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
NOBODY
20 Мая 2024 в 18:26
тренера тоже пукают???? фигасе.....))
Гвардиола назвал команду, которую будет тренировать в новом сезоне Стало известно, где Джикия продолжит карьеру Назван возможный следующий клуб Джикии в РПЛ Лунин сказал Анчелотти, как отреагирует на выход Куртуа в финале Лиги чемпионов Президент «Реала» Перес принял решение о будущем Модрича «Барселона» нашла известного тренера на замену Хави Бубнов назвал точный счёт матча «Ахмат» - «Зенит» Криштиану Роналду установил новый рекорд Звезда «Реала» Модрич решил, за какой клуб хочет играть Тренер «Барселоны» Хави уверенно назвал свой клуб на новый сезон
«Вильярреал» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:4 «Ахмат» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 Скучнейший матч, серия пенальти и суперфинал: «Зенит» опять не смог победить, но выбил ЦСКА из Кубка России «Реал» - «Алавес»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 Чудо-гол Кудуса проблемой не стал: «Манчестер Сити» смял «Вест Хэм» и в 10-й раз стал чемпионом Англии Холанн уже превзошёл Месси на пике карьеры: Сможет ли норвежец затмить аргентинца Покер Сорлота не помог «Вильярреалу» одолеть мадридский «Реал» 21 команда уже вышла в Лигу чемпионов – полный список Тренер «Реала» Анчелотти принял решение по Модричу и Кроосу «Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
Спортивные новости
Медведев опустился на пятое место в рейтинге АТР Немков высказался о победе Усика над Фьюри Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира Швёнтек выиграла турнир в Риме, переиграв в финале Соболенко Янчук поделился ожиданиями от поединка между Швёнтек и Соболенко на турнире в Риме Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 20 Мая
18:15 · Германия. Бундеслига
Боатенг рассказал о неприличной шутке Клоппа 1
17:30 · Германия. Бундеслига
Берлинский «Унион» ведёт переговоры с бывшим тренером «Майнца»
17:10 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет заработать больше 50 млн евро на трансфере Санчо
16:30 · Германия. Бундеслига
В Бундеслиге выбрали лучшего игрока сезона
15:45 · Германия. Бундеслига
Коман получил новую травму, его участие на Евро-2024 под угрозой
08:55 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» может купить игрока «Байера» за 60 млн евро
06:36 · Германия. Бундеслига
Хаби Алонсо высказался об историческом достижении «Байера»
19 Мая
16:35 · Англия. Премьер-лига
«РБ Лейпциг» работает над продлением контракта с Шешко – игрок интересен клубам АПЛ
12:34 · Германия. Бундеслига
«Бавария» приняла решение по Зидану 2
09:09 · Германия. Бундеслига
Тухель назвал причину крупного поражения «Баварии» 3
09:03 · Германия. Бундеслига
«Бавария» получила отказ от очередного тренера – известно имя
08:43 · Германия. Бундеслига
Нойер ответил, уговаривал ли «Баварию» не увольнять Тухеля
08:26 · Германия. Бундеслига
Нойер высказался о провальном сезоне «Баварии»
04:26 · Германия. Бундеслига
​Мюллер сравнялся с Майером, повторив рекорд «Баварии»
04:08 · Германия. Бундеслига
​Гирасси повторил рекорд Бундеслиги, в 12-й раз забив первый гол матча
Все новости
Рекомендуем