Боатенг рассказал о неприличной шутке Клоппа

Кевин-Принс Боатенг по ходу своей игровой карьеры пересекался с Юргеном Клоппом. Экс-футболист дортмундской «Боруссии» вспомнил, как Клопп однажды неприлично пошутил над ним.

«Однажды я купил новые туфли. Они были зелёного цвета, цвета лягушки. Клопп проходил мимо меня, пукнул и сказал: «Ух ты, какие классные туфли, они даже издают звуки!» - рассказ Боатенга приводится на портале Reddit.

Напомним, что в воскресенье Юрген Клопп провёл последний матч в качестве главного тренера «Ливерпуля». Команда обыграла на своём поле «Вулверхэмптон» со счётом 2:0. Клопп решил взять паузу в своей тренерской карьере.