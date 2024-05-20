Берлинский «Унион» ведёт переговоры с бывшим тренером «Майнца»

Берлинский «Унион» в последние недели официально сохранил за собой место в Бундеслиге на будущий сезон. Теперь столичная команда определяется с именем нового главного тренера.

Им, как сообщает Kicker, с большой вероятностью станет Бо Свенссон, бывший тренер «Майнца». Стороны клуба и тренера уже ведут переговоры о потенциальном сотрудничестве в будущем. Свенссон покинул «Майнц» в ноябре прошлого года после серии неудачных результатов.

«Униону» удалось по итогу сезона набрать 33 очка и занять 15 место, обойдя по дополнительным показателям «Бохум», у которого также 33 очка, но 16 место в таблице.