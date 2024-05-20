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Чемпионат Германии. Бундеслига

В Бундеслиге выбрали лучшего игрока сезона

20 Мая 2024 • 16:30 Комментировать

Атакующий полузащитник «Байера» Флориан Вирц был признан лучшим футболистом чемпионата Германии в сезоне 2023/2024. Соответствующая информация была размещена на официальном сайте Бундеслиги.

В 32 матчах завершившегося чемпионата Германии 21-летний Вирц записал на свой счёт 11 голов и 12 голевых передач на партнёров. Своими действиями Флориан помог «Байеру» впервые в истории стать чемпионом страны.

Отметим, что «Байер» прошёл сезон Бундеслиги без поражений – 28 побед и 6 ничьих. Впереди у леверкузенцев финалы Лиги Европы (против «Аталанты») и Кубка Германии (против «Кайзерслаутерна»).

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Евро-Футбол.Ру,
Флориан Вирц Байер
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