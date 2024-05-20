Коман получил новую травму, его участие на Евро-2024 под угрозой

В апреле вингер «Баварии» Кингсли Коман получил травму. В прессе писали о том, что шансы француза выступить на Евро-2024 очень низкие, однако футболист не отчаялся, а принялся работать над восстановлением. Несколько недель назад Коман возобновил беговую работу в надежде быть готовым к континентальному футбольному форуму.

Как сообщает Bild, в понедельник Коман во время лёгкого дриблинга почувствовал сильную боль и схватился за колено. После оказания помощи футболист сам смог дойти до раздевалки, прихрамывая. Степень серьёзности новой травмы Кингсли пока неясна.

Добавим, что чемпионат Европы – 2024 стартует уже 14 июня.