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Чемпионат Германии. Бундеслига

Коман получил новую травму, его участие на Евро-2024 под угрозой

20 Мая 2024 • 15:45 Комментировать

В апреле вингер «Баварии» Кингсли Коман получил травму. В прессе писали о том, что шансы француза выступить на Евро-2024 очень низкие, однако футболист не отчаялся, а принялся работать над восстановлением. Несколько недель назад Коман возобновил беговую работу в надежде быть готовым к континентальному футбольному форуму.

Как сообщает Bild, в понедельник Коман во время лёгкого дриблинга почувствовал сильную боль и схватился за колено. После оказания помощи футболист сам смог дойти до раздевалки, прихрамывая. Степень серьёзности новой травмы Кингсли пока неясна.

Добавим, что чемпионат Европы – 2024 стартует уже 14 июня.

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