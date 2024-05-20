Хаби Алонсо высказался об историческом достижении «Байера»

Наставник леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо высказался о победе своей команды в завершившемся сезоне Бундеслиги. «Фармацевты» завершили турнир без поражений.

«Мы надолго запомним это. Для каждого футболиста это особенное чемпионство. Это произошло впервые в истории чемпионата Германии. Наша команда будет золотыми буквами вписана в историю турнира», - передает слова испанского специалиста Bild.

Напомним, что «Байер» досрочно гарантировал себе чемпионский титул в нынешнем сезоне. На втором месте в турнирной таблице финишировал «Штутгарт», а тройку призеров замкнула мюнхенская «Бавария».