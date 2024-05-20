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Чемпионат Германии. Бундеслига

Хаби Алонсо высказался об историческом достижении «Байера»

20 Мая 2024 • 06:36 Комментировать

Наставник леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо высказался о победе своей команды в завершившемся сезоне Бундеслиги. «Фармацевты» завершили турнир без поражений.

«Мы надолго запомним это. Для каждого футболиста это особенное чемпионство. Это произошло впервые в истории чемпионата Германии. Наша команда будет золотыми буквами вписана в историю турнира», - передает слова испанского специалиста Bild.

Напомним, что «Байер» досрочно гарантировал себе чемпионский титул в нынешнем сезоне. На втором месте в турнирной таблице финишировал «Штутгарт», а тройку призеров замкнула мюнхенская «Бавария».

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Евро-Футбол.Ру,
Хаби Алонсо Байер
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