«Бавария» приняла решение по Зидану

Мюнхенская «Бавария» находится в поиске нового главного тренера в связи с возможным расставанием с Томасом Тухелем по завершении сезона.

Как стало известно журналистам Bild, руководство немецкого гранда, несмотря на несколько отказов тренеров, не рассматривает кандидатуру Зинедина Зидана. В Мюнхене не собираются делать предложение французскому наставнику, известному по успешной работе в мадридском «Реале». «Зизу» не тренировал с 2021 года, когда покинул «королевский» клуб.

«Бавария» провально завершила нынешний сезон. Мюнхенская команда впервые за долгое время осталась без трофеев.