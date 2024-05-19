Тухель назвал причину крупного поражения «Баварии»

«Команда отлично начала, но после этого пошли индивидуальные ошибки. После перерыва ситуация повторилась – мы хорошо играли в начале, но потом опять начали допускать ошибки. Игроки много теряли мяч, что помогло сопернику вернуться в игру. В каждом моменте с пропущенным голом наша защита действовала неудачно. По итогу мы проиграли. Это абсолютно необязательное поражение», - передает слова специалиста Bayern&Germany.