Тухель назвал причину крупного поражения «Баварии»

В рамках 34-го тура Бундеслиги мюнхенская «Бавария» на выезде уступила «Хоффенхайму» со счетом 2:4. Об этом результате высказался главный тренер гостей Томас Тухель.
«Команда отлично начала, но после этого пошли индивидуальные ошибки. После перерыва ситуация повторилась – мы хорошо играли в начале, но потом опять начали допускать ошибки. Игроки много теряли мяч, что помогло сопернику вернуться в игру. В каждом моменте с пропущенным голом наша защита действовала неудачно. По итогу мы проиграли. Это абсолютно необязательное поражение», - передает слова специалиста Bayern&Germany.
«Бавария» завершила сезон лишь на третьем месте в Бундеслиге.
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