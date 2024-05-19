«Бавария» получила отказ от очередного тренера – известно имя

Руководство мюнхенской «Баварии» не смогло договориться с главным тренером лиссабонской «Бенфики» Роджером Шмидтом, утверждают журналисты издания Bild.

Как стало известно источнику, немецкий гранд предложил Шмидту заменить у руля команды Томаса Тухеля, однако тренер отказался переезжать в Германию. Его все устраивает в «Бенфике», и он хочет продолжить работу в Лиссабоне.

Стоит отметить, что Шмидт занимает пост главного тренера португальского коллектива с лета 2022 года. Под руководством этого наставника «орлы» стали чемпионами Португалии.